32-летний крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к продлению контракта с английским клубом.

По информации Footmercato, Мохамед Салах очень близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ливерпулем". Информация по заработной плате отсутствует, однако предполагается, что мерсисайдцам придётся пойти на уступки и удовлетворить требования футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.