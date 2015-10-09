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Появились неожиданные новости по конракту Салаха с "Ливерпулем"

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Появились неожиданные новости по конракту Салаха с "Ливерпулем" ©facebook.com/LiverpoolFC

32-летний крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к продлению контракта с английским клубом. 

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32-летний крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к продлению контракта с английским клубом. 

По информации Footmercato, Мохамед Салах очень близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ливерпулем". Информация по заработной плате отсутствует, однако предполагается, что мерсисайдцам придётся пойти на уступки и удовлетворить требования футболиста.

 В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 30 12 9 9 44-40 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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