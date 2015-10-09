Появились неожиданные новости по конракту Салаха с "Ливерпулем"

32-летний крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к продлению контракта с английским клубом.
По информации Footmercato, Мохамед Салах очень близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ливерпулем". Информация по заработной плате отсутствует, однако предполагается, что мерсисайдцам придётся пойти на уступки и удовлетворить требования футболиста.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.
Чемпионат Англии 2024/25 • Англия, Лондон • Регулярный чемпионат, мужчины
4 апреля 00:00 • не начат
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Челси
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