"Манчестер Юнайдет" согласился отпустить Гарри Магуайра

Лондонский "Вест Хэм" достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" о стоимости 30-летнего защитника Гарри Магуайра, передают Vesti.kz.

Детали в своем твиттере рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо. "Вест Хэм" заплатит МЮ 35 миллионов евро.

В ближайшие дни клуб начнет обсуждать условия контракта с самим футболистом.

West Ham have reached an agreement in principle with Manchester United for Harry Maguire on £30m fee 🚨⚒️



The verbal agreement is subject to final, key points on deal structure still under discussion but fee now agreed, as per Sky.



Personal terms, to be discussed soon. pic.twitter.com/cIcr0L5fR4