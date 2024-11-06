Клуб миллиардера из Казахстана захватил лидерство в третьем дивизионе Англии

"Уиком Уондерерс" на выезде одержал победу над "Стокпорт Каунти" в матче 11-го тура Лиги 1 чемпионата Англии (третий по силе дивизион страны), передает Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 5:0. Благодаря победе, "Уиком Уондерерс" набрал 29 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Между тем, "Стокпорт Каунти" с 21 очком занимает десятую строчку.

Добавим, что одним из владельцев "Уиком Уондерерс" является миллиардер Михаил Ломтадзе, который имеет внушительную долю бизнеса в Казахстане.

В мае текущего года стало известно, что он приобрел контрольный пакет акций клуба. В заявлении клуба было сказано, что принадлежащая Ломтадзе компания теперь владеет 90 процентами акций "Уиком Уондерерс".