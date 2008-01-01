Впервые за 15 лет "Манчестер Сити" обошелся без замен в матче АПЛ

В матче 11-го тура английской премьер-лиги встречались "Манчестер Сити" и "Фулхэм". Встреча проходила в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Как сообщает "Чемпионат", главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не совершил за матч ни одной замены. По информации Opta Sport, с "горожанами" в АПЛ это случилось впервые с 2 апреля 2005 года. В той игре "Манчестер Сити" руководил Стюарт Пирс, ныне работающий в тренерском штабе "Вест Хэм Юнайтед".

В матче забитыми мячами отметились вингер Рахим Стерлинг и полузащитник Кевин Де Брейне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. "Фулхэм" с семью очками располагается на 17-й строчке.