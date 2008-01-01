Защитники "Ливерпуля" победили в трех номинациях из трех на звание лучших игроков обороны 2020 года

Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших защитников 2020 года, передает "Чемпионат
".
Игроков обороны разделили на три категории: центральные, правые и левые. Лучшими в трех номинациях признаны игроки "Ливерпуля
" Вирджил ван Дейк
(центральный), Эндрю Робертсон
(левый) и Трент Александер-Арнольд
(правый). Тройка лучших выглядит так.
Правые защитники
1. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль");
2. Ашраф Хакими ("Интер");
3. Бенжамен Павар ("Бавария").
Центральные защитники
1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
2. Серхио Рамос ("Реал");
3. Давид Алаба ("Бавария").
Левые защитники:
1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");
2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");
3. Жорди Альба ("Барселона").