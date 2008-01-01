Защитники "Ливерпуля" победили в трех номинациях из трех на звание лучших игроков обороны 2020 года

Среди них и ван Дейк.

Фото: goal.com
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 10:08
Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших защитников 2020 года, передает "Чемпионат".

Игроков обороны разделили на три категории: центральные, правые и левые. Лучшими в трех номинациях признаны игроки "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (центральный), Эндрю Робертсон (левый) и Трент Александер-Арнольд (правый). Тройка лучших выглядит так.

Правые защитники

1. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль");

2. Ашраф Хакими ("Интер");

3. Бенжамен Павар ("Бавария").

Центральные защитники

1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

2. Серхио Рамос ("Реал");

3. Давид Алаба ("Бавария").

Левые защитники:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");

3. Жорди Альба ("Барселона").

Метки:
Ливерпуль
Футбол Англия
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Сегодня 10:08
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