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"Манчестер Юнайтед" подвергся кибератаке. Клубу грозит огромный штраф

Хакеры требуют миллионы.

"Манчестер Юнайтед" подвергся кибератаке. Клубу грозит огромный штраф
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подвергся масштабной кибератаке. Об этом сообщает Daily Mail.

Киберпреступники требуют у "МЮ" миллионы евро за неразглашение полученных данных - существует возможность утечки конфиденциальной информации. Клубу грозит штраф до 18 миллионов евро, если они удовлетворят требования хакеров, которые просят выкуп.

Если заплатят хакерам, "манкунианцы" могут нарушить новое законодательство США и получить огромный штраф. "МЮ" котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому по американскому законодательству можно применять санкции к английскому клубу.

Управление по контролю за иностранными активами США, подразделение казначейства, предупредило, что уплата выкупа только увеличит состояние преступников и побудит их снова совершать хакерские атаки.

Еще один штраф в размере до 22 миллионов евро "Манчестер Юнайтед" может получить от британского Управления по вопросам информации (ICO), если будет доказано нарушение защиты данных болельщиков.

 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Хакеры АПЛ

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