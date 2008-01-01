"Челси" захотел Месси

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Гийома Балаге.

Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до следующего лета. В январе 33-летний аргентинский футболист может начать переговоры с другими клубами. Сообщалось, что одним из главных претендентов на Месси является другой английский клуб - "Манчестер Сити".

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с "Барселоной". Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в клубе до конца соглашения.

В нынешнем сезоне Месси в восьми матчах чемпионата Испании забил три мяча.