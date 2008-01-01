Игрок "Арсенала" боднул соперника в стиле Зидана и получил красную карточку

Ранее за него заплатили 79 миллионов евро.

Фото: ФК "Арсенал"©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 09:22
В матче девятого тура чемпионата Англии по футболу "Арсенал" в гостях играл с "Лидсом". Ярчайший эпизод встречи произошел в самом начале второго тайма, сообщает Eurosport.

Николас Пепе повздорил с игроком "Лидса" и нанес ему удар головой в лицо.

Арбитр получил сигнал от помощников, посмотрел повтор и показал французу прямую красную карточку. С 51-й минуты "канониры" играли в меньшинстве, но выстояли - ничья 0:0.
Это не первые проблемы Микеля Артеты с дисциплиной в команде. Сначала перед объективами камер потолкались Дани Себальос и Эдди Нкетиа. Потом кто-то из клуба слил в прессу информацию о драке между Себальосом и Давидом Луисом.

Переход 25-летнего Пепе - рекордный трансфер в истории "Арсенала". Лондонцы  летом прошлого года заплатили "Лиллю" 79 миллионов евро.

В АПЛ-2020/21 француз провел 31 матч и оформил 5+5. В нынешнем сезоне чемпионата Англии у него один гол в восьми играх.
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Футбол Англия
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Сегодня 09:22
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