"Манчестер Сити" отказался от Месси

"Манчестер Сити" принял решение отказаться от идеи подписания нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как утверждает Sky Sports, руководство "горожан" считает необоснованным платить 33-летнему футболисту столь высокую зарплату. На данный момент Месси до вычета налогов получает 100 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. "Сити"должен был связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с "Барселоной" и он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с "Барселоной". Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в каталонском клубе до конца действующего соглашения.

Аргентинец находится в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе "сине-гранатовых" он стал десятикратным чемпионом Испании, а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов.