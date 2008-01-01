"Манчестер Сити" собрался подписать Месси и Рамоса

"Манчестер Сити"
планирует побороться не только за капитана "Барселоны" Лионеля Месси
, но и за защитника "Реала" Серхио Рамоса
, сообщает Meta-ratings.kz
со ссылкой на ESPN.
Отмечается, что "горожане" готовят предложения по обоим игрокам. У Месси и Рамоса летом 2021 года истекают контракты с нынешними клубами, поэтому права на аргентинца и испанца могут достаться "Манчестер Сити" бесплатно.
Напомним, что "Манчестер Сити" назывался фаворитом в борьбе за Месси, однако "Барселона" не позволила своему лидеру покинуть клуб в минувшее летнее трансферное окно, пригрозив судебными разбирательствами.
Что касается Рамоса, есть большая вероятность, что испанец не будет продлевать контракт с мадридским клубом. Ранее сообщалось, что шансы на такой исход оцениваются в 80 процентов.