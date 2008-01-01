"Манчестер Сити" собрался подписать Месси и Рамоса

У игроков летом истекают контракты с нынешними клубами.

Фото: ua-football.com©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 10:32
"Манчестер Сити" планирует побороться не только за капитана "Барселоны" Лионеля Месси, но и за защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Meta-ratings.kz со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что "горожане" готовят предложения по обоим игрокам. У Месси и Рамоса летом 2021 года истекают контракты с нынешними клубами, поэтому права на аргентинца и испанца могут достаться "Манчестер Сити" бесплатно.

Напомним, что "Манчестер Сити" назывался фаворитом в борьбе за Месси, однако "Барселона" не позволила своему лидеру покинуть клуб в минувшее летнее трансферное окно, пригрозив судебными разбирательствами.

Что касается Рамоса, есть большая вероятность, что испанец не будет продлевать контракт с мадридским клубом. Ранее сообщалось, что шансы на такой исход оцениваются в 80 процентов.
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Сити Месси Лионель Барселона Испания Реал Мадрид
Футбол Англия
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Сегодня 10:32
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