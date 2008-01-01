"Манчестер Юнайтед" отказался от Роналду

"Манчестер Юнайтед" не планирует возвращать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, несмотря на недавние слухи о возможных переговорах, сообщает Manchester Evening News.

Английский клуб смущают трансферная стоимость и возможная зарплата португальского форварда.

Ранее появилась информация, что "МЮ" связался с Роналду и португалец изучает предложение. При этом "Ювентус" готов вести переговоры о трансфере, если игрок захочет уйти.

Роналду защищал цвета "Юнайтед" с 2003 по 2009 год. С манкунианцами он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В "Ювентус" перешел в 2018 году, контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в четырех матчах итальянской Серии А забил шесть мячей и отдал результативную передачу.