"Манчестер Юнайтед" предложил Криштиану Роналду вернуться

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передает "Чемпионат".

Вернуть футболиста в свой стан хочет "Манчестер Юнайтед". Клуб уже связался с Криштиану, и португалец изучает предложение.

При этом "Ювентус" готов вести переговоры по трансферу.

Напомним, Роналду защищал цвета "МЮ" с 2003 по 2009 год. С манкунианцами он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов.

Также в ходе своей карьеры португалец защищал цвета "Спортинга" и мадридского "Реала", а в "Ювентус" перешел в 2018 году. Ранее появилась информация, что туринский клуб хочет избавиться от Роналду из-за вызванного пандемией кризиса.