"Саутгемптон" впервые в истории вышел в лидеры чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Саутгемптона" нанесли поражение "Ньюкаслу" в матче восьмого тура чемпионата Англии и впервые в истории вышли в лидеры АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Саутгемптоне завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Че Адамс (7-я минута) и Стюарт Армстронг (82-я).

"Саутгемптон" продлил беспроигрышную серию до шести матчей и с 16 очками поднялся на первое место, опередив по дополнительным показателям "Ливерпуль", который провел на одну игру меньше. "Ньюкасл" с 11 очками остался на 11-й строчке.

Следующий матч "Саутгемптон" проведет 21 ноября на выезде с "Вулверхэмптоном". "Ньюкасл" в этот же день примет "Челси".