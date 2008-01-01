"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с экс-тренером "Тоттенхэма"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"
вступил в контакт с представителями экс-тренера лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино
на фоне текущего выступления команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера
, сообщает Р-спорт
со ссылкой на Manchester Evening News.
"Манчестер Юнайтед" в среду проиграл турецкому клубу "Истанбул Башакшехир" в матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. В чемпионате Англии манкунианцы под руководством Сульшера набрали семь очков после шести встреч и занимают 15-е место в турнирной таблице.
По информации британского издания, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет видеть Почеттино следующим главным тренером команды и уже контактировало с его представителями. В декабре 2019 года в СМИ сообщалось, что аргентинский специалист хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" и, как предполагается, его позиция с тех пор не изменилась.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" обратился с предложением к Почеттино, который после ухода из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года находится без клуба.