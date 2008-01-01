Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
выразил желание продолжить работу в команде, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на Goal.com.
"Я невероятно счастлив в "Сити". Я рад быть в Манчестере и, надеюсь, в этом году смогу проделать хорошую работу и остаться в команде еще дольше", - отметил он.
49-летний специалист работает в "Манчестер Сити" с 2016 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2020/21.
При этом ранее сообщалось
, что если испанец не захочет продлить контракт с клубом, то его может сменить наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн.
В новом сезоне АПЛ "МанСити" с восемью очками занимает 13-е место из 20-ти, одержав две победы при двух ничьих и одном поражении.