Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"

Ранее был назван его вероятный сменщик.

Фото: transfers.club©
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Сегодня 14:01
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил желание продолжить работу в команде, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Goal.com.

"Я невероятно счастлив в "Сити". Я рад быть в Манчестере и, надеюсь, в этом году смогу проделать хорошую работу и остаться в команде еще дольше", - отметил он.

49-летний специалист работает в "Манчестер Сити" с 2016 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2020/21.

При этом ранее сообщалось, что если испанец не захочет продлить контракт с клубом, то его может сменить наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн.

В новом сезоне АПЛ "МанСити" с восемью очками занимает 13-е место из 20-ти, одержав две победы при двух ничьих и одном поражении.
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Футбол Англия
0
Сегодня 14:01
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