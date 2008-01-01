Стал известен преемник Гвардиолы в "Манчестер Сити"

"Горожане" выиграли только два матча из пяти.

Хосеп Гвардиола. Фото: ФК "Манчестер Сити"©
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Сегодня 11:46
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может возглавить "Манчестер Сити", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что 33-летний немец может сменить Хосепа Гвардиолу, если тот откажется продлевать с "горожанами" контракт, истекающий 30 июня 2021 года. Другим кандидатом является бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

Нагельсманн возглавляет "Лейпциг" с лета 2019 года. После пяти туров команда возглавляет Бундеслигу, набрав 13 очков.

49-летний Гвардиола находится у руля "МанСити" с 2016 года, в новом сезоне АПЛ его клуб с восемью очками занимает 13-е место из 20-ти, одержав две победы при двух ничьих и одном поражении.
Метки:
Футбол АПЛ Бундеслига РБ Лейпциг Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Футбол Англия
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Сегодня 11:46
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