Стал известен преемник Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн
может возглавить "Манчестер Сити"
, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что 33-летний немец может сменить Хосепа Гвардиолу
, если тот откажется продлевать с "горожанами" контракт, истекающий 30 июня 2021 года. Другим кандидатом является бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.
Нагельсманн возглавляет "Лейпциг" с лета 2019 года. После пяти туров команда возглавляет Бундеслигу, набрав 13 очков.
49-летний Гвардиола находится у руля "МанСити" с 2016 года, в новом сезоне АПЛ его клуб с восемью очками занимает 13-е место из 20-ти, одержав две победы при двух ничьих и одном поражении.