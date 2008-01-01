"Ливерпуль" повторил антирекорд "Арсенала" 67-летней давности

"Ливерпуль
", разгромно уступив "Астон Вилле"
в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу
(2:7), впервые пропустил семь мячей с 1953 года.
В последний раз это произошло 12 сентября 1953 года, когда "Арсенал"
уступил "Сандерленду"
- 1:7.
"Ливерпуль" пропустил семь мячей и потерпел первое поражение в АПЛ
Это поражение стало первым для "Ливерпуля" в новом сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа после четырех игр расположилась с девятью очками на пятом месте из 20. "Астон Вилла", набрав столько же баллов, вышла на вторую строчку по дополнительным показателям.
В следующем туре, 17 октября, "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Эвертоном", а "Астон Вилла" в этот день на выезде встретится с "Лестером".