"Ливерпуль" повторил антирекорд "Арсенала" 67-летней давности

Это первое поражение команды в сезоне.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 10:10
"Ливерпуль", разгромно уступив "Астон Вилле" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу (2:7), впервые пропустил семь мячей с 1953 года.

В последний раз это произошло 12 сентября 1953 года, когда "Арсенал" уступил "Сандерленду" - 1:7.

"Ливерпуль" пропустил семь мячей и потерпел первое поражение в АПЛ

Это поражение стало первым для "Ливерпуля" в новом сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа после четырех игр расположилась с девятью очками на пятом месте из 20. "Астон Вилла", набрав столько же баллов, вышла на вторую строчку по дополнительным показателям.

В следующем туре, 17 октября, "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Эвертоном", а "Астон Вилла" в этот день на выезде встретится с "Лестером".
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Футбол Ливерпуль Арсенал АПЛ Клопп Юрген
Футбол Англия
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Сегодня 10:10
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