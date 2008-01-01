"Манчестер Юнайтед" с разгромным счетом проиграл матч АПЛ с двумя дублями и удалением

"Манчестер Юнайтед"
крупно уступил "Тоттенхэму"
в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.
Первыми успеха добились хозяева - на второй минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Но до перерыва "МЮ" пропустил четыре мяча от Танги Ндомбеле (4-я минута), Сон Хын Мина (7-я, 37-я) и Харри Кейна (30-я). После перерыва отличились Серж Орье (51-я) и Харри Кейн (79-я, с пенальти), оформивший дубль вслед за Сон Хын Мином.
При этом "МЮ" с 28-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Антони Марcьяля.
После этой неудачи "МЮ" с тремя очками оказался на 16-м месте из 20, а "Тоттенхэм", набрав семь баллов, расположился на шестой позиции.
В следующем туре, 17 октября, "МЮ" в гостях сыграет с "Ньюкаслом", а "Тоттенхэм" на следующий день дома примет "Вест Хэм".