"Челси" забил четыре гола во втором тайме и выиграл матч с дублем и двумя пенальти

"Челси"
переиграл "Кристал Пэлас"
в четвертом туре английской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все мячи были забиты во втором тайме. Голами отметились Бен Чилуэлл (50-я минута), Курт Зума (66-я), а также дубль оформил Жоржиньо (78-я и 82-я), причем в обоих случаях отличился с пенальти.
После этой игры "Челси" с семью очками расположился на четвертом месте из 20, а "Кристал Пэлас" с отставанием на один балл оказался на девятой позиции.
В следующем туре, 17 октября, "Кристал Пэлас" дома примет "Брайтон", а "Челси" в этот день на своем поле встретится с "Саутгемптоном".