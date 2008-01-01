"Челси" забил четыре гола во втором тайме и выиграл матч с дублем и двумя пенальти

Следующий тур состоится 17 октября.

Фото: ФК "Челси"©
Новости спорта Футбол Англия
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Вчера 23:26
"Челси" переиграл "Кристал Пэлас" в четвертом туре английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все мячи были забиты во втором тайме. Голами отметились Бен Чилуэлл (50-я минута), Курт Зума (66-я), а также дубль оформил Жоржиньо (78-я и 82-я), причем в обоих случаях отличился с пенальти.


После этой игры "Челси" с семью очками расположился на четвертом месте из 20, а "Кристал Пэлас" с отставанием на один балл оказался на девятой позиции.

В следующем туре, 17 октября, "Кристал Пэлас" дома примет "Брайтон", а "Челси" в этот день на своем поле встретится с "Саутгемптоном".  
Метки:
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Футбол Англия
0
Вчера 23:26
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