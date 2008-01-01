"Тоттенхэм" в серии пенальти выбил "Челси" из Кубка английской лиги

Первыми забили "аристократы".

Фото: ФК "Тоттенхэм"©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 08:23
"Тоттенхэм" только в серии пенальти переиграл "Челси" на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось вничью - 1:1.

Первыми успеха добились "аристократы" усилиями Тимо Вернера на 19-й минуте. Хозяева смогли отыграться лишь на 83-й благодаря точному удару Эрика Ламелы.

Сильнейший же был выявлен в послематчевой лотерее - исход решил промах с пенальти Мейсона Маунта из "Челси". 5:4 - дальше идет "Тоттенхэм".   

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Футбол Челси Тоттенхэм
Футбол Англия
0
Сегодня 08:23
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