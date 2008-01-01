"Тоттенхэм" в серии пенальти выбил "Челси" из Кубка английской лиги

"Тоттенхэм"
только в серии пенальти переиграл "Челси"
на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось вничью - 1:1.
Первыми успеха добились "аристократы" усилиями Тимо Вернера
на 19-й минуте. Хозяева смогли отыграться лишь на 83-й благодаря точному удару Эрика Ламелы
.
Сильнейший же был выявлен в послематчевой лотерее - исход решил промах с пенальти Мейсона Маунта
из "Челси". 5:4 - дальше идет "Тоттенхэм".