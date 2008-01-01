Клуб АПЛ отправил в Бундеслигу провалившего финал Лиги чемпионов вратаря

Голкипер Лорис Кариус
перешел из английского "Ливерпуля"
в берлинский "Унион"
на правах аренды, сообщает Р-Спорт
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Соглашение 27-летнего вратаря с клубом Бундеслиги рассчитано до конца сезона.
"Я с нетерпением предвкушаю новой возможности в Берлине и счастлив снова играть в Бундеслиге. "Унион" - особый клуб, который заслужил большое уважение не только за счет выхода в Бундеслигу. Я хотел бы сыграть свою роль в этом позитивном развитии и помочь достичь большой цели клуба остаться в Бундеслиге", - сказал Кариус.
Кариус перешел в стан "Ливерпуля" из немецкого "Майнца" в 2016 году. В финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" в 2018 году вратарь совершил две ошибки, которые привели к голам в ворота английского клуба, "Ливерпуль" в итоге проиграл - 1:3. Летом 2018-го "Ливерпуль" отдал вратаря в аренду в "Бешикташ" на два года. Соглашение с турецким клубом было расторгнуто в мае.