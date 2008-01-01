Видео: "Манчестер Юнайтед" забил победный гол с пенальти на сотой минуте после финального свистка

"Манчестер Юнайтед" одержал победу в гостевом матче третьего тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда встречалась с "Брайтоном" и выиграла со счетом 3:2.

Интересно, что доигрывалась встреча уже после финального свистка. Так, основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Сначала на 40-й минуте нападающий "Брайтона" Ниль Мопе успешно реализовал пенальти. Затем его одноклубник Льюис Данк всего через три минуты сравнял счет, забив автогол. При счете 1:1 команды ушли на перерыв. Затем на 55-й минуте форвард Маркус Рашфорд вывел гостей вперед, а на 95-й вернул ничью на табло хавбек "Брайтона" Соломон Марч.

Когда же главный арбитр матча Крис Кавана дал финальный свисток, футболисты "МЮ" начали требовать назначения пенальти. Их возмутило, что мяч в штрафной площади "Брайтона" попал в руку Мопе после удара их защитника Харри Магуайра.

Судья после использования ВАР 11-метровый назначил. Его на сотой минуте, то есть на десятой добавленной, реализовал полузащитник Бруну Фернандеш.