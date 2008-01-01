"Барселона" определила приоритетную цель после ухода Суареса

Он играет в АПЛ.

Антонио Рюдигер. Фото: readfootball.com©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 22:28
Стала известна приоритетная цель "Барселоны" после ухода Луиса Суареса и еще нескольких футболистов, сообщает Eurosport со ссылкой на другие источники.

Так, журналист Transfermarkt Мануэль Фет заявил, что каталонцы присматриваются к немецкому защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

Kicker располагает той же информацией.

Отмечается, что 27-летний футболист недоволен ситуацией в "Челси" и хочет чаще выходить на поле, чтобы обеспечить себе участие в Евро-2020, перенесенном на лето 2021 года. В двух матчах сезона-2020/21 он не получил ни минуты игрового времени.

Рюдигер выступает за "Челси" с лета 2017 года. В 115 матчах за лондонский клуб забил шесть мячей.

Суарес продолжит карьеру в "Атлетико", мадридский клуб за этот трансфер заплатит "Барселоне" шесть миллионов евро. Ранее уругваец, чей контракт с "Барселоной" должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.

Суарес выступал за "сине-гранатовых" с 2014 года, за которых провел 283 матча и забил 198 мячей.
Метки:
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Футбол Англия
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Сегодня 22:28
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