"Барселона" продала игрока сборной Португалии в клуб АПЛ

Защитник сборной Португалии по футболу Нелсон Семеду
продолжит карьеру в английской премьер-лиге
. Он стал игроком "Вулверхэмптона"
, сообщает официальный сайт британского клуба.
Контракт подписан по схеме "3+2", а сумма сделки составила 30 миллионов евро.
Последним клубом 26-летнего Семеду была "Барселона"
, за которую он играл в период 2017-2020 годов, в 82 матчах забил два гола. В каталонский клуб игрок переходил из португальской "Бенфики" за 35,7 миллиона евро.
"Вулверхэмптон" в новом сезоне АПЛ идет на 12-м месте из 20, набрав три очка после двух туров. Ближайший матч в чемпионате команда проведет на выезде с "Вест Хэмом" 27 сентября.