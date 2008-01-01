"Барселона" продала игрока сборной Португалии в клуб АПЛ

Ранее он покупался за 35,7 миллиона евро.

Нелсон Семеду. Фото: ФК "Вулверхэмптон"©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 15:45
Защитник сборной Португалии по футболу Нелсон Семеду продолжит карьеру в английской премьер-лиге. Он стал игроком "Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт британского клуба.

Контракт подписан по схеме "3+2", а сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Последним клубом 26-летнего Семеду была "Барселона", за которую он играл в период 2017-2020 годов, в 82 матчах забил два гола. В каталонский клуб игрок переходил из португальской "Бенфики" за 35,7 миллиона евро. 

"Вулверхэмптон" в новом сезоне АПЛ идет на 12-м месте из 20, набрав три очка после двух туров. Ближайший матч в чемпионате команда проведет на выезде с "Вест Хэмом" 27 сентября.
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Футбол АПЛ Барселона Испания
Футбол Англия
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Сегодня 15:45
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