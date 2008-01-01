Лэмпард отреагировал на ошибку вратаря команды в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард
прокомментировал ошибку вратаря своей команды Кепы Аррисабалаги
в матче второго тура чемпионата Англии по футболу с "Ливерпулем"
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"Моя работа как тренера - попытаться вселить в Кепу уверенность. Это была явная ошибка, и Кепа с этим согласился. В первом тайме мы моментами демонстрировали опасные контратаки. В этот раз я во многом счастливее, чем после матча с "Брайтоном". Я увидел дух и желание защищаться, полузащита выкладывалась на все 100. Я очень доволен тем, как мы защищались. Нам нужно время. Наши цели и ожидания выше, но я видел характер и силу духа", - приводит слова тренера Р-Спорт
со ссылкой на Би-би-си.
Отметим, что "Челси" на своем поле уступил
"Ливерпулю" со счетом 0:2. В эпизоде со вторым голом Кепа неудачно выполнил передачу, которую перехватил полузащитник "красных" Садио Мане и оформил дубль, установив окончательный итог встречи.
25-летний Аррисабалага выступает за лондонский клуб с 2018 года. "Челси" купил его у "Атлетика" из Бильбао за 80 миллионов евро. Контракт был подписан на семь лет с заработной платой десять миллионов в год.