"Челси" проиграл "Ливерпулю" и потерпел первое поражение в АПЛ

"Челси" проиграл "Ливерпулю" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма "Челси" остался в меньшинстве после удаления Андреаса Кристенсена. А дубль после этого оформил Садио Мане, который отличился на 50-й и 54-й минутах.

При этом хозяева могли на 75-й минуте отыграть один мяч, но Жоржиньо не реализовал пенальти.

"Ливерпуль" с шестью очками занимает третье место в АПЛ, а "Челси" с тремя баллами опустился не десятую строчку. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.