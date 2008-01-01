Сон Хын Мин оформил покер с передач Харри Кейна и принес "Тоттенхэму" первую победу в АПЛ

Футболисты "Тоттенхэма" разгромили на выезде "Саутгемптон" в матче второго тура чемпионата Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Сент-Мэри", завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Причем южнокорейский форвард Сон Хын Мин оформил в этом матче покер, отличившись на 45-й, 47-й, 64-й и 73-й минутах матча, еще один мяч у лондонцев забил Харри Кейн (82), который до этого отдал четыре голевые передачи. У хозяев дубль сделал Дэнни Ингс (32 и 90), забивший второй мяч с пенальти.

"Тоттенхэм" одержал первую победу в сезоне, "Саутгемптон" проиграл второй матч подряд на старте премьер-лиги.