"Ливерпуль" задумал усилить состав футболистом "Барселоны"

Клуб АПЛ уже оформил некоторые трансферы.

Усман Дембеле. Фото: regista.one©
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Сегодня 10:48
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле может перейти в "Ливерпуль", сообщают испанские СМИ. 

Отмечается, что в этом трансфере сильно заинтересован главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп. При этом речь пока идет об аренде форварда.

23-летний Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017-го. Сумма сделки составила 138 миллионов евро. Контракт был подписан до 2022 года. С того момента за каталонский клуб он сыграл 51 матч, в которых забил 12 голов.

За сборную Франции выступает с 2016 года, отметившись двумя голами в 21 игре.

Отметим, что ранее "Ливерпуль" подписал полузащитника сборной Испании по футболу Тьяго Алькантару, а также договорился о переходе нападающего "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.
Метки:
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Футбол Англия
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Сегодня 10:48
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