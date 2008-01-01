"Ливерпуль" задумал усилить состав футболистом "Барселоны"

Нападающий "Барселоны"
и сборной Франции Усман Дембеле
может перейти в "Ливерпуль"
, сообщают испанские СМИ.
Отмечается, что в этом трансфере сильно заинтересован главный тренер чемпионов Англии Юрген Клопп. При этом речь пока идет об аренде форварда.
23-летний Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017-го. Сумма сделки составила 138 миллионов евро. Контракт был подписан до 2022 года. С того момента за каталонский клуб он сыграл 51 матч, в которых забил 12 голов.
За сборную Франции выступает с 2016 года, отметившись двумя голами в 21 игре.
Отметим, что ранее "Ливерпуль" подписал
полузащитника сборной Испании по футболу Тьяго Алькантару, а также договорился
о переходе нападающего "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.