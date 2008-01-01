"Арсенал" выиграл второй матч подряд в АПЛ

Решающий гол был забит за пять минут до конца основного времени.

Фото: ФК "Арсенал"©
Новости спорта Футбол Англия
0
Сегодня 10:18
"Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" во втором туре чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Первыми успеха добились "канониры" усилиями Александра Ляказетта на 25-й минуте. На это гости ответили точным ударом Майкла Антонио на 45-й. За пять минут до конца основного времени вышедший на замену Эдди Нкетиа принес победу "Арсеналу".



После этой игры "Арсенал" с шестью очками расположился на втором месте, уступив лидерство в турнирной таблице "Эвертону" по дополнительным показателям. "Вест Хэм", потерпев второе поражения подряд, оказался на 18-й строчке из 20-ти.

В первом туре "Арсенал" в гостях разгромил "Фулхэм" - 3:0, в то время как "Вест Хэм" дома уступил "Ньюкаслу" - 0:2. 

В третьем туре, 28 сентября, "Арсенал" на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Вест Хэм" днем ранее на своем поле примет "Вулверхэмптон".
Метки:
Футбол Арсенал АПЛ
Футбол Англия
0
Сегодня 10:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»