"Арсенал" выиграл второй матч подряд в АПЛ

"Арсенал"
одержал победу над "Вест Хэмом"
во втором туре чемпионата Англии по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Первыми успеха добились "канониры" усилиями Александра Ляказетта на 25-й минуте. На это гости ответили точным ударом Майкла Антонио на 45-й. За пять минут до конца основного времени вышедший на замену Эдди Нкетиа принес победу "Арсеналу".
После этой игры "Арсенал" с шестью очками расположился на втором месте, уступив лидерство в турнирной таблице "Эвертону" по дополнительным показателям. "Вест Хэм", потерпев второе поражения подряд, оказался на 18-й строчке из 20-ти.
В первом туре "Арсенал" в гостях разгромил
"Фулхэм" - 3:0, в то время как "Вест Хэм" дома уступил "Ньюкаслу" - 0:2.
В третьем туре, 28 сентября, "Арсенал" на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Вест Хэм" днем ранее на своем поле примет "Вулверхэмптон".