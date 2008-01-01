"Манчестер Юнайтед" начал сезон в АПЛ с домашнего поражения

В матче было забито четыре гола.

Фото: ФК "МЮ"©
Новости спорта Футбол Англия
0
Сегодня 07:42
"Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил команде "Кристал Пэлас" в рамках второго тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андрос Таунсенд (7-я минута) и Уилфрид Заа (74-я с пенальти, 85-я), оформивший дубль. У проигравших один гол отыграл Донни ван де Беек (80-я).



После этой игры "Кристал Пэлас" с шестью очками вышел на третье место, тогда как "МЮ" расположился на 16-й строчке из 20-ти.

Отметим, что гостевой матч первого тура "МЮ" с "Бернли" был перенесен, поскольку все клубы премьер-лиги должны иметь месяц отдыха между двумя сезонами. У "МЮ" из-за участия в поздних стадиях еврокубков этот срок наступал только после 15 сентября, в то время как стартовый тур проводился с 12 по 14 сентября.
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед
Футбол Англия
0
Сегодня 07:42
© 2008 - 2020 ТОО «EML»