"Манчестер Юнайтед" начал сезон в АПЛ с домашнего поражения

"Манчестер Юнайтед"
на своем поле уступил команде "Кристал Пэлас"
в рамках второго тура английской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андрос Таунсенд (7-я минута) и Уилфрид Заа (74-я с пенальти, 85-я), оформивший дубль. У проигравших один гол отыграл Донни ван де Беек (80-я).
После этой игры "Кристал Пэлас" с шестью очками вышел на третье место, тогда как "МЮ" расположился на 16-й строчке из 20-ти.
Отметим, что гостевой матч первого тура "МЮ" с "Бернли" был перенесен, поскольку все клубы премьер-лиги должны иметь месяц отдыха между двумя сезонами. У "МЮ" из-за участия в поздних стадиях еврокубков этот срок наступал только после 15 сентября, в то время как стартовый тур проводился с 12 по 14 сентября.