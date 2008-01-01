Гвардиола прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси в "МанСити"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
впервые прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси
. Его слова приводит Marca.
"Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил все довольно хорошо, я думаю, мне нечего добавить. Он футболист "Барселоны" - клуба, который я люблю", - заявил Гвардиола.
Месси по окончании минувшего сезона уведомил "Барселону" о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. "Сине-гранатовые" отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить аргентинца лишь за сумму отступных в размере 700 миллионов евро.
В итоге Месси решил не судиться с "Барселоной". Основным претендентом на аргентинца назывался "Манчестер Сити".