Гвардиола прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси в "МанСити"

В итоге форвард остался в "Барселоне".

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 17:32
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Его слова приводит Marca.

"Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил все довольно хорошо, я думаю, мне нечего добавить. Он футболист "Барселоны" - клуба, который я люблю", - заявил Гвардиола.

Месси по окончании минувшего сезона уведомил "Барселону" о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. "Сине-гранатовые" отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить аргентинца лишь за сумму отступных в размере 700 миллионов евро.

В итоге Месси решил не судиться с "Барселоной". Основным претендентом на аргентинца назывался "Манчестер Сити".
Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Месси Лионель Барселона
Футбол Англия
0
Сегодня 17:32
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