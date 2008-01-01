Футболист сборной Испании перешел в "Ливерпуль"

Полузащитник сборной Испании по футболу Тьяго Алькантара
, выступавший за мюнхенскую "Баварию"
, стал игроком "Ливерпуля"
, сообщает Р-Спорт
.
Контракт с "Ливерпулем" подписан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не уточняется, но, по данным СМИ, она составит около 30 миллионов евро.
"Я очень долго ждал этого момента и очень, очень счастлив быть здесь. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев. Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде, учитывая ситуацию и контекст, в которых мы живем прямо сейчас. Я буду помогать команде в обороне и атаке, а также в психологическом плане", - заявил 29-летний Тьяго.
В конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба.
Игрок является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три мяча.
В сборную Испании привлекается с 2011 года, в 36 матчах отметился двумя голами.