Футболист сборной Испании перешел в "Ливерпуль"

Сумма трансфера должна составить около 30 миллионов евро.

Фото: ФК "Ливерпуль"©
Новости спорта Футбол Англия
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Вчера 23:59
Полузащитник сборной Испании по футболу Тьяго Алькантара, выступавший за мюнхенскую "Баварию", стал игроком "Ливерпуля", сообщает Р-Спорт.

Контракт с "Ливерпулем" подписан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не уточняется, но, по данным СМИ, она составит около 30 миллионов евро.

"Я очень долго ждал этого момента и очень, очень счастлив быть здесь. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев. Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде, учитывая ситуацию и контекст, в которых мы живем прямо сейчас. Я буду помогать команде в обороне и атаке, а также в психологическом плане", - заявил 29-летний Тьяго.

В конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба.

Игрок является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три мяча.

В сборную Испании привлекается с 2011 года, в 36 матчах отметился двумя голами.
Метки:
Футбол АПЛ Ливерпуль Бавария Германия Бундеслига
Футбол Англия
0
Вчера 23:59
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