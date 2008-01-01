"Ливерпуль" согласовал с "Баварией" трансфер воспитанника "Барселоны"

Также известно о сумме сделки.

Тьяго Алькантара. Фото: ФК "Бавария"©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 15:25
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара с большой вероятностью продолжит карьеру в "Ливерпуле". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Дэвида Орнштейна.

Мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста бразильского происхождения. Сумма сделки составит около 30 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 48 миллионов.

Отмечается, что стороны значительно продвинулись в переговорах в начале этой недели после того, как представители "Баварии" дали понять, что хотят осуществить переход до старта нового розыгрыша Бундеслиги.

Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба.

Игрок является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три мяча.

За сборную Испании привлекается с 2011 года, в 36 матчах отметился двумя голами.
Метки:
Футбол Испания Германия АПЛ Бавария Ливерпуль Барселона
Футбол Англия
0
Сегодня 15:25
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