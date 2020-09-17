"Ливерпуль" согласовал с "Баварией" трансфер воспитанника "Барселоны"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара
с большой вероятностью продолжит карьеру в "Ливерпуле"
. Об этом сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на журналиста Дэвида Орнштейна.
Мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста бразильского происхождения. Сумма сделки составит около 30 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 48 миллионов.
Отмечается, что стороны значительно продвинулись в переговорах в начале этой недели после того, как представители "Баварии" дали понять, что хотят осуществить переход до старта нового розыгрыша Бундеслиги.
Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба.
Игрок является воспитанником "Барселоны"
, цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три мяча.
За сборную Испании привлекается с 2011 года, в 36 матчах отметился двумя голами.
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