Футболист "Реала" Гарет Бэйл перешел в клуб АПЛ

Скоро об этом объявят официально.

Гарет Бэйл. Фото: globallookpress.com ©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 10:48
Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме". Игрок перешел в английский клуб на правах аренды, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Daily Mail.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Отмечается, что часть зарплаты 31-летнего валлийского футболиста в "Тоттенхэме", которая составляет 13 миллионов фунтов, будет выплачиваться мадридским клубом.

Ключевую роль в заключении сделки сыграл главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Официальное объявление о переходе игрока в лондонский клуб ожидается в ближайшее время.

Интересно, что в 2013 году Бэйл переходил в "Реал" именно из "Тоттенхэма, сумма трансфера оценивалась в 101 миллион евро. Соглашение игрока с испанским клубом истекает в 2022 году.
Метки:
Футбол АПЛ Испания Реал Мадрид Тоттенхэм Бэйл Гарет
Футбол Англия
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Сегодня 10:48
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