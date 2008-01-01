Футболист "Реала" Гарет Бэйл перешел в клуб АПЛ

Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл
продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме"
. Игрок перешел в английский клуб на правах аренды, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на Daily Mail.
Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.
Отмечается, что часть зарплаты 31-летнего валлийского футболиста в "Тоттенхэме", которая составляет 13 миллионов фунтов, будет выплачиваться мадридским клубом.
Ключевую роль в заключении сделки сыграл главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Официальное объявление о переходе игрока в лондонский клуб ожидается в ближайшее время.
Интересно, что в 2013 году Бэйл переходил в "Реал" именно из "Тоттенхэма, сумма трансфера оценивалась в 101 миллион евро. Соглашение игрока с испанским клубом истекает в 2022 году.