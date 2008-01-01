Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" начать защиту титула чемпиона АПЛ с победы

Еще один мяч забил ван Дейк.

Фото: Reuters

"Ливерпуль" одержал победу над "Лидсом" в матче первого тура английской премьер-лиги сезона-2020/21.



Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе "Ливерпуля" хет-три оформил Мохамед Салах (4-я, 33-я и 88-я минуты), свои первый и третий голы египтянин забил с пенальти. Еще один мяч на счету Вирджила ван Дейка (20-я). У "Лидса" отличились Джек Харрисон (12-я), Патрик Бэмфорд (30-я) и Матеуш Клих (66-я).



"Лидс" в этом сезоне вернулся в премьер-лигу спустя 16 лет после вылета.