Тренер "Ливерпуля" удивился отмене нового правила

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп
считает неверным решение вернуться к трем заменам в одном матче вместо пяти, которые были разрешены после возобновления прошлого сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса
, сообщает Р-Спорт
со ссылкой АФП.
"Я думал, что с точки зрения здравого смысла в этом сезоне, а не всегда, у нас будет 20 игроков (в заявке) и пять замен. Мне не нравится, что мы решаем эту проблему, основываясь на неверных фактах. Речь идет не о получении преимуществ, а о благополучии игроков и о высочайшем качестве игры для всех команд. Я был очень удивлен, когда услышал, что лига отказалась от этого", - сказал Клопп.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса.
Впоследствии действие нового правила продлили до конца сезона-2020/21. Каждый организатор турнира самостоятельно принимает решение по этому вопросу. В чемпионате Англии после рестарта сезона было разрешено пять замен, но на новый сезон клубы это правило не утвердили.
В сезоне-2019/20 чемпионом АПЛ стал "Ливерпуль".
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