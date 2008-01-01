Parimatch стал глобальным беттинг-партнером "Лестер Сити"

Футбольный клуб "Лестер Сити" рад приветствовать Parimatch - нового официального беттинг-партнера команды перед сезоном премьер-лиги 2020/2021.

Символика букмекера появится на форме для тренировки и разминки основного состава команды во время всех локальных и выездных матчей турнира Лиги Европы УЕФА предстоящего сезона.

При этом лого Parimatch будет размещено на боковых светодиодных щитах во время домашних матчей премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка лиги, в социальных сетях клуба и на пресс-конференциях всех важных матчей на стадионе King Power.

Хардж Хир, глава отдела партнерства "Лестер Сити": "Мы действительно рады партнерству с Parimatch - потрясающим международным брендом. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе и помогать укреплять международный авторитет друг друга".

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо Казахстана, бренд представлен в России, Украине, Беларуси, Индии, Китае, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Сергей Портнов, СЕО Parimatch: "Это отличное партнерство для Parimatch. Премьер-лига - одно из самых больших и популярных турниров в мире. Мы рады стать частью мировых соревнований. Мы видим много общего между нашим брендом и футбольным клубом "Лестер Сити". "Лестер" - великая история премьер-лиги, которые умеют удивлять. Их победа в чемпионате в 2016 году навсегда останется в памяти. С тех пор "Лестер" прочно заняли свое место среди элиты премьер-лиги. Их стремительный взлет обусловлен их проницательным менеджментом и стремлением к успеху. Parimatch можно тоже назвать загадкой в международной игровой индустрии. Нам пришлось преодолеть множество препятствий и продолжать совершенствоваться, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня. Уверены, что непоколебимый дух "Лестера" поможет нам продолжать этот захватывающий путь развития и международной экспансии".

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов.

Официальные партнеры бренда - АФК "Кайрат", ФК "Астана" и ФК "Актобе". Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.