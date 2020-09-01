Гвардиола дал совет Месси по поводу "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
посоветовал нападающему Лионелю Месси
остаться
в "Барселоне".
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, наставник "горожан" разговаривал с аргентинским форвардом по телефону. Гвардиола отметил, что в условиях экономических трудностей трансфера лучшее, что Месси может сделать, - это продолжать играть за каталонский клуб и завершить карьеру в "Барселоне".
Кроме того, "Сити" откажется от идеи подписать Месси, если за футболиста придется платить. Переход аргентинца за деньги неприемлем для "горожан", так как зарплата форварда уже станет серьезной нагрузкой для клуба.
30 августа Месси не явился на тестирование на коронавирус, которое проходили футболисты "Барселона", а 31 августа пропустил первую тренировку и заявил руководству, что больше не считает себя игроком каталонской команды.
Сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за Месси является "Манчестер Сити", который предлагает форварду пятилетний контракт на 500 миллионов евро евро.
"Барселона" нашла замену Месси
Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
В минувшем сезоне Месси сыграл в 44 матчах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.
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