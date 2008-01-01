Стали известны детали трансфера и зарплата нидерландского новичка "МЮ"

Им интересовались "Барселона" и "Реал".

Донни ван де Бек. Фото: bukmekerov.net©
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Сегодня 14:03
Появились некоторые подробности перехода полузащитника нидерландского "Аякса" Донни ван де Бека в английский "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, ван де Бек согласовал контракт с "МЮ" до 2025 года и по нему будет ежегодно зарабатывать шесть миллионов евро.

Отмечается, что английский клуб за этот трансфер заплатит "Аяксу" 40 миллионов евро.

В последние месяцы игроком также интересовались испанские гранды - "Барселона" и мадридский "Реал".

23-летний ван де Бек - воспитанник футбольной академии клуба "Венсе Бойс", в 2008 году перебрался в академию "Аякса", за который забил 28 мячей в 118 матчах.

Играл за все юношеские и молодежную сборные своей страны. С 2017 года выступает за национальную команду.
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед
Футбол Англия
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Сегодня 14:03
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