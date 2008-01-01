"Барселона" нашла замену Месси

Стоимость новичка оценивается в 120 миллионов.

Садио Мане. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 09:11
"Барселона" в случае ухода Лионеля Месси намерена на замену аргентинцу пригласить 28-летнего нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что Мане не прочь присоединиться к каталонскому клубу. "Ливерпуль" со своей стороны надеется выручить за своего игрока около 120 миллионов евро.

33-летний Месси заявил о желании покинуть "Барселону" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. При этом президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу делает все, чтобы сохранить звездного игрока в команде, и ради этого даже готов подать в отставку.

Заполучить аргентинца пытаются ПСЖ, "Ювентус", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сам игрок хочет перебраться к Хосепу Гвардиоле в "Сити".

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В минувшем сезоне провел 35 матчей, в которых забил 18 голов.
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Футбол Месси Лионель Испания Барселона Ливерпуль
Футбол Англия
0
Сегодня 09:11
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