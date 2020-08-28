"Челси" объявил о переходе капитана ПСЖ

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва
стал игроком "Челси
", сообщает официальный сайт
английского клуба.
35-летний футболист подписал контракте по схеме "1+1". Опция продления будет активирована по желанию клуба.
В "Челси" Силва перешел в качестве свободного агента из ПСЖ, за который провел восемь сезонов и был капитаном. С парижанами он выиграл семь чемпионатов Франции, завоевал пять Кубков страны, шесть Кубков лиги и пять - Суперкубков.
Последний матч за ПСЖ Силва провел 23 августа. Он отыграл 90 минут в финале Лиги чемпионов
, в котором парижане со счетом 0:1 уступили
немецкой "Баварии
".
Также в карьере Силвы были "Милан
", с которым он становился чемпионом Италии в сезоне-2010/11, бразильские "Флуминенсе" и "Жувентуде", португальский "Порту" и российское "Динамо" (Москва). В сборной Бразилии защитник дебютировал в 2008 году и на данный момент забил семь голов в 88 матчах, выиграв Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013.