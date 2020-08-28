"Челси" объявил о переходе капитана ПСЖ

Последний матч он провел в финале Лиги чемпионов.

Тиаго Силва. Фото: Reuters©
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Сегодня 17:33
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва стал игроком "Челси", сообщает официальный сайт английского клуба. 

35-летний футболист подписал контракте по схеме "1+1". Опция продления будет активирована по желанию клуба. 

В "Челси" Силва перешел в качестве свободного агента из ПСЖ, за который провел восемь сезонов и был капитаном. С парижанами он выиграл семь чемпионатов Франции, завоевал пять Кубков страны, шесть Кубков лиги и пять - Суперкубков. 

Последний матч за ПСЖ Силва провел 23 августа. Он отыграл 90 минут в финале Лиги чемпионов, в котором парижане со счетом 0:1 уступили немецкой "Баварии". 

Также в карьере Силвы были "Милан", с которым он становился чемпионом Италии в сезоне-2010/11, бразильские "Флуминенсе" и "Жувентуде", португальский "Порту" и российское "Динамо" (Москва). В сборной Бразилии защитник дебютировал в 2008 году и на данный момент забил семь голов в 88 матчах, выиграв Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013.

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Сегодня 17:33
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