"Манчестер Сити" оценил Месси в 200 миллионов евро

"Горожане" уже готовят предложение.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
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Сегодня 12:20
"Манчестер Сити" готовит предложение о трансфере нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, утверждает журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, руководство "горожан" готово выделить на трансфер аргентинца около 200 миллионов, которые будут состоять из определенной суммы, а также игроков.

Сообщалось, что "Барселона" не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере 700 миллионов евро. Каталонский клуб готов продать капитана не менее чем за 223 миллиона евро, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории (рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро).

"Барселона" выставила цену на Месси

25 августа Месси сообщил руководству "Барселоны", что собирается покинуть клуб. Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Помимо ПСЖ в числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались итальянские "Интер" и "Ювентус", а также английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил у ФИФА трансферный сертификат. 

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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Манчестер Сити Барселона Месси Лионель
Футбол Англия
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Сегодня 12:20
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