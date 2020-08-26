Cамый дорогой защитник в истории мирового футбола получил 21 месяц тюрьмы условно за драку

Суд приговорил капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра
к 21 месяцу лишения свободы условно за нападение при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и попытку взяточничества, сообщает Eurosport
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Инцидент произошел на греческом острове Миконос, где отдыхал футболист. Все началось со стычки Магуайра с группой британцев. Они начали оскорблять футболиста "Манчестер Юнайтед", в ходе конфликта сестру Магуайра ранили в руку острым предметом. Ранение девушки разозлило Харри, он набросился на обидчиков.
По версии Магуайра, после драки футболист вызвал транспорт с просьбой довезти их до больницы, но вместо этого компанию вытащили из микроавтобуса пять-шесть человек, чтобы доставить в отделение полиции. Харри с братом и другом оказали им сопротивление. Также он нанес полицейскому травму, находясь в наручниках.
Другая сторона утверждала, что в участке игрок "МЮ" хвастался доходами и пытался заплатить полиции.
В свете этих событий главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил исключить защитника из состава на ближайшие игры с Исландией и Данией.
Футболист заявил, что обжалует приговор.
Магуайр перешел в "МЮ" летом 2019 года из "Лестера" за 96,2 миллиона евро. Он стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола. В прошлом сезоне футболист провел в составе "красных дьяволов" все 38 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
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