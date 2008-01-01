"Ман Сити" подготовился к трансферу Месси

Ранее "Барселона" объявила цену аргентинца.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 15:48
"Манчестер Сити" намерен оценить, как дорого клубу обойдется возможный переход форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает ESPN.

"Горожане" осознают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно, но хотят подготовиться на случай, если каталонцы согласится продать игрока.

В этой связи "Ман Сити" пытается оценить возможные расходы на сделку. Также "горожане" выясняют, возможно ли подписать Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуются французский "Пари Сен-Жермен", а также "Ювентус" и "Интер". Также появлялась информация, что "Барселона" отпустит Месси только за 700 миллиона евро - отступные в его контракте.

Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе

Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.

Месси - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Нынешний контракт аргентинца истекает летом 2021 года.
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Манчестер Сити Месси Лионель Барселона
Футбол Англия
0
Сегодня 15:48
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