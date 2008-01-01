"Ман Сити" подготовился к трансферу Месси

"Манчестер Сити"
намерен оценить, как дорого клубу обойдется возможный переход форварда "Барселоны" Лионеля Месси
, сообщает ESPN
.
"Горожане" осознают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно, но хотят подготовиться на случай, если каталонцы согласится продать игрока.
В этой связи "Ман Сити" пытается оценить возможные расходы на сделку. Также "горожане" выясняют, возможно ли подписать Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.
Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуются
французский "Пари Сен-Жермен", а также "Ювентус" и "Интер". Также появлялась информация, что "Барселона" отпустит
Месси только за 700 миллиона евро - отступные в его контракте.
Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе
Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.
Месси - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Нынешний контракт аргентинца истекает летом 2021 года.