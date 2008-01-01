Криштиану Роналду откроет в Манчестере отель стоимостью 27 миллионов фунтов

35-летний звездный нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует открыть четырехзвездочный 11-этажный люксовый отель стоимостью в 27 миллионов фунтов в центре Манчестера (Англия), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail.

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" заключил соглашение о сотрудничестве с португальской туристической и развлекательной компанией "Pestana", чтобы построить новый 11-этажный четырехзвездочный отель высокого класса с баром на крыше. "CR7 Pestana" откроется в Манчестере в 2023 году после успеха отелей Роналду на Мадейре, Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке, Марракеше и Париже при условии получения разрешения на строительство.

В сообщении на сайте компании "Pestana" объясняется, почему форвард захотел сделать Манчестер местом открытия своего следующего отеля.

"Это место подходит как нельзя лучше, - в конце концов, это город, где Криштиану Роналду начал свою международную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году и где он впервые выступил под седьмым номером.

Помимо футбола, Манчестер известен музыкальной сценой, местом зарождения промышленной революции и одним из крупнейших китайских сообществ в Европе".

Планы по развитию были представлены в Совет Манчестера, стоимость проекта определена в 27 миллионов фунтов. Предложение предусматривает реконструкцию двух зданий и замену их новой 11-этажной башней с 151 спальней, баром и кафе на первом этаже, тренажерным залом на цокольном этаже и террасой на крыше.