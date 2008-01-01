Появились подробности ареста капитана "МЮ" за нападение на полицейских

Капитан футбольного клубаи защитник сборной Англиив субботу был выпущен из под стражи в Греции, сообщает Newsit.gr.Магуайр был отпущен прокуратурой Сироса. Футболист сможет вернуться в Англию, так как он назначил адвокатов для представления своих интересов. Суд по данному делу перенесен на 25 августа.Ранее сообщалось, что Магуайр был арестован в Греции за нападение на полицейских после драки у бара. Инцидент произошел рано утром в пятницу на острове Миконос. Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны. Сторона футболиста сообщила, что его провоцировали британские фанаты другого клуба, также кто-то ударил сестру Магуайра острым предметом по руки. Кроме этого были сделаны нецензурные комментарии в адрес девушек в компании футболиста.По информации BBC, футболист находился в компании из 11 человек. Когда они начали выяснять отношения между собой, приехала полиция. В момент ареста Магуайр вступил в потасовку с представителями правоохранительных органов и оскорблял их. "Один из группы британцев, в которой находился футболист, замахнулся на полицейского и начал драку", - рассказал представитель местной полиции Петрос Вассилиакис.Магуайр перешел в "МЮ" летом 2019 года из "Лестера" за 96,2 миллиона евро. Он стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола. В прошлом сезоне футболист провел в составе "красных дьяволов" все 38 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.