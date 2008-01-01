Форвард "Манчестер Юнайтед" перешел в немецкий клуб

Нападающий английского "" и молодежной сборной Нидерландовушел в аренду.20-летний голландец проведет предстоящий сезон в "", который сохранил место в немецкой бундеслиге по итогам стыковых матчей. В марте форвард продлил контракт с "МЮ" до 2022 года.В системе "МЮ" Чанг находится с 2016 года. За основную команду он провел 16 матчей."Я очень рад перейти в "Вердер". Хочу быстрее начать тренировки с командой. Этот переход - хорошая возможность для моего развития как игрока. С нетерпением жду начала сезона", - сказал Чонг.