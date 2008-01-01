Форвард "Манчестер Юнайтед" перешел в немецкий клуб

В марте он продлил контракт с "МЮ".

Чаит Тонг (справа). Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 22:09
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и молодежной сборной Нидерландов Таит Чонг ушел в аренду.

20-летний голландец проведет предстоящий сезон в "Вердере", который сохранил место в немецкой бундеслиге по итогам стыковых матчей. В марте форвард продлил контракт с "МЮ" до 2022 года. 

В системе "МЮ" Чанг находится с 2016 года. За основную команду он провел 16 матчей. 

"Я очень рад перейти в "Вердер". Хочу быстрее начать тренировки с командой. Этот переход - хорошая возможность для моего развития как игрока. С нетерпением жду начала сезона", - сказал Чонг.

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Манчестер Юнайтед Бундеслига Футбольные трансферы АПЛ
Футбол Англия
0
Сегодня 22:09
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