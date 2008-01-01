"Арсенал" объявил о трансфере игрока "Челси"

Бразильский полузащитник Виллиан
на правах свободного агента перешел в английский "Арсенал
". Об этом объявил официальный сайт
клуба.
Контракт 32-летнего Виллиана рассчитан на три года. В новой команде он взял 12-й номер.
С 2013 года Виллиан выступал за "Челси
", с которым дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок. В минувшем сезоне бразилец в 36 матчах АПЛ забил девять голов и сделал девять ассистов.
Карьеру Виллиан начинал в родном "Коринтиансе", а в 2007-м отправился в донецкий "Шахтер", с которым четырежды стал чемпионом Украины. В феврале 2013 года бразилец перешел в российский "Анжи", но уже в августе перебрался в "Челси".
В составе сборной Бразилии Виллиан играл на чемпионатах мира-2014 и 2018. В 70 матчах на его счету девять голов.